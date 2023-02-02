سال في الجزائر قريبا

استُقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مساء اليوم الخميس، من قبل رئيس جمهورية السنغال ماكي سال.

وخلال اللقاء، حمل الرئيس السنغالي، الوزير الأول، على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في قمة داكار الثانية حول تطوير المنشآت في إفريقيا، الجارية أشغالها بالعاصمة السنغالية، نقل تحياته الأخوية إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، مشيدا بالتزامه الشخصي حيال القضايا الإفريقية الحيوية واهتمامه بتطوير المنشآت والبنى التحتية على المستويين الوطني والقاري.

وأشاد الرئيس ماكي سال بما قدمته الجزائر لإفريقيا من مساهمات جديرة بالتقدير لتطوير المنشآت في القارة ودعم مساعي الاندماج القاري.

وعلى الصعيد الثنائي، أكد الرئيس ماكي سال عمق العلاقات التاريخية الأخوية التي تجمع الجزائر والسنغال ورغبته في تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا عزمه على تلبية الدعوة التي وجهها إليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون للقيام بزيارة إلى الجزائر.

ومن جهته، أبلغ الوزير الأول تحيات رئيس الجمهورية إلى الرئيس السنغالي، وبالغ شكره على الدعوة التي وجهها اليه لحضور هذه القمة، وإشادته العالية بموضوعها الحيوي بالنسبة للتنمية والاندماج في إفريقيا.

كما أكد الوزير الأول استعداد الجزائر التام للعمل مع الشريك السنغالي على تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، من خلال استغلال الفرص المتاحة في مجالات الطاقة والفلاحة والنقل والتكوين والصناعات التحويلية.