مؤتمر الفكر العربي يكرم العالم الجزائري نضال قسوم

كرم المؤتمر الثاني لتجديد الفكر العربي المنعقد في تونس العالم الجزائري نضال قسوم، عن بحوثه العلمية ومساهمته في إثراء العلوم والفكر الإنساني والعربي.

وتسلم التكريم نيابة عن العالم نضال قسوم، البروفيسور في علوم الإعلام محمد قيراط ، وتمت قراءة سيرة الدكتور نضال قسوم وإنجازاته العلمية .

كما تم في نفس السياق تكريم الباحث الجزائري المتخصص في الدراسات الانثروبولوجية مبروك بوطقوقة، عن جهوده البحثية وفي اشرافه على وحدة الدراسات الانثروبولوجية في المعهد العالمي لتجديد الفكر العربي .

وبدأت اليوم فعاليات مؤتمر التجديد الفكري العربي في نسخته الثانية والذي ينظمه المعهد العالمي للتّجديد العربي بالتّعاون مع المعهد التونسي للدّراسات الاستراتيجية (رئاسة الجمهورية) وكلية الآداب والفنون والانسانيات بتونس، والذي يشارك فيه 120 باحث وباحثة من مختلف الدول العربية ومن المقيمين في بأروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتم خلال المؤتمر تقديم محاضرات وأوراق بحثية في عدة تخصصات كعلم اجتماع وعلوم الاتصال والحضارة والاقتصاد والدّراسات الاستشرافـية.