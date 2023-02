Un deuxième ballon chinois survole l'Amérique Latine

Un nouveau rebondissement dans cette affaire qui jette un froid entre Washington et Pékin. Vendredi, le Pentagone a annoncé qu'un deuxième ballon chinois a été repéré au-dessus de l'Amérique latine, sans que ni sa localisation, ni la direction qu'il emprunte, ne soient précisées.

Le Pentagone a repéré l'objet au-dessus de l'Amérique latine, sans que ni sa localisation, ni la direction qu'il emprunte, ne soient précisées.

La veille, les Etats-Unis avaient annoncé la présence d'un premier ballon "espion" chinois dans leur espace aérien. En réponse, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a reporté sa visite en Chine.

Les autorités chinoises ont eu beau exprimer leurs "regrets" pour cette intrusion "involontaire" selon elles, Washington a jugé l'affront "inacceptable" et décidé in extremis vendredi d'annuler le déplacement officiel.

Le secrétaire d'Etat a fait part du mécontentement américain lors d'un appel avec son homologue chinois Wang Yi, dénonçant "un acte irresponsable et une violation claire de la souveraineté des Etats-Unis qui sape l'objectif du voyage".

Le plus haut responsable du Parti communiste chinois pour la diplomatie a lui souligné que son pays agit de façon "responsable" et a "toujours strictement respecté les lois internationales", d'après l'agence officielle Chine nouvelle.