النقابات المستقلة لقطاع الوظيفة العمومية تهدد بالاحتجاج

طرحت النقابات الجزائرية المستقلة لقطاع الوظيفة العمومية خيار الدخول في حركة احتجاجية في حال عدم وجود رد ايجابي من قبل السلطة حول مشروعي قانون ممارسة الحق النقابي وقانون الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الاضراب،

و جاء في بيان للنقابات اليوم : ''في انتظار رد فعل ايجابي من السلطات العليا في البلاد على ما تضمنه البيان الأول الذي أصدرته النقابات الجزائرية المستقلة لقطاع الوظيفة العمومية بخصوص مشروعي قانون ممارسة الحق النقابي وقانون الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الاضراب، اجتمعت النقابات مرة ثانية بتاريخ 06 فيفري 2023 بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالجزائر العاصمة".

وأضاف البيان:" بعد الحوار و التشاور اتفق المجتمعون على ضرورة تكثيف التعبئة القاعدية على مستوى كل نقابة للتحسيس بخطورة المشروعين على مستقبل الموظفين والعمال وحياتهم المهنية والنقابية و المطالبة برفع الضبابية والغموض اللذين يكتنفان ملف تعديل الأمر 06-03 وكذا القوانين الأساسية لمختلف القطاعات التي تستوجب إشراك النقابات في معالجتها".



كما اتفقت النقابات الموقعة على البيان على الدخول في حركة احتجاجية يُحدد شكلها وتاريخها لاحقا.