وفاة الممثل والمخرج المسرحي عبدو العيدي

توفي، اليوم، عبد الواحد العيدي المدعو "عبدو" ابن مدينة مغنية، التي أسس فيها أول فرقة مسرحية هاوية "الأمنية" سنة 1975 وشارك بها في المهرجان الوطني للمسرح المحترف بمستغانم. غادر الراحل نحو فرنسا واستقر بمدينة "غرونوبل" بداية الثمانينيات ودخل عالم الفن الرابع من بابه الواسع كممثل ومخرج مسرحي محترف في أكثر من 40 عمل مسرحي وأسس " فرقة نوماد للمسرح".

اشتهر في أداءه الثنائي مع علي جيلالي بوزينة بمسرحية "حقول الكسكسي لم تعد تنتج قمحا"، التي جاب بها مختلف المسارح الفرنسية والأوروبية، مقدما 500 عرضا، تحصلا على العديد من الجوائز (جائزة بياف 90، الجائزة الخاصة للجنة التحكيم بمدينة فيينا بالنمسا، جائزة خاصة بالجمهور). كرر التجربة مع رفيقه علي بوزينة في مسرحية "فلترقص اللقالق"، ثم تلتها أعمالا أخرى كممثل في مسرحية "حرب 2000 سنة" المقتبسة من مسرحية كاتب ياسين وكلمات الأغاني للراحلة طاووس عمروش، بالإضافة إلى مسرحية "الخوف يلتهم الروح" بمقاطع موسيقية الحاج العنقى ودحمان الحراشي. شارك في عمل "الجزائريين في المقهى" المقتبس من روايات الوزير السابق عزيز بقاق وجمال الدين بن الشيخ ومحمد قاسيمي، مع اختيار موسيقى العنقى ومركندة الأوراسية وخليفي احمد.

ساهم الرحل في إخراج مسرحية "فاطمة" من تأليف محمد بن قطاف. في نفس الإطار، أخرج مسرحية "حرب مارسيل القذرة" التي تروي قصة جندي فرنسي تلازمه عقدة الذنب لمشاركته في الحرب في منطقة الأوراس من 1957 و1958، ثم جاءت مسرحية "كان بلدك جميلا يا جميلة" سنة 2014. وفي نفس الفترة رجع إلى الجزائر ومسقط رأسه مغنية في أقصى الغرب الجزائري للإشراف عل تأسيس ستوديو وورشة خاصة بالمسرح مفتوحا لأبناء بلدته التي احترف فيها المسرح في بداية السبعينيات. أشرف في العديد من المناسبات على ورشات تكوين الشباب في المعهد الفرنسي بوهران.