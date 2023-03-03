شطرنج: إلياس لعلى يحاول تحطيم الرقم القياسي العالمي بالموزمبيق

سيسعى الأستاذ الجزائري في لعبة الشطرنج، إلياس لعلى، إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي، في التباري مع 100 لاعب موزمبيقي في نفس الوقت.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج "هدف هذه المرحلة هو تحسين نتائجه ومحاولة تحطيم الرقم القياسي العالمي "غينيس" في مواجهة أكبر عدد من المتنافسين في الشطرنج في نفس الوقت لسنة 2023".

وسيخوض الأستاذ الجزائري، المتواجد منذ أمس الخميس بمابوتو لمواصلة تحضيراته هناك، عدد من الدورات والتي سيتم الكشف عن تواريخها لاحقا، يضيف ذات المصدر.

وخلال ندوة صحفية نشطها لحظة وصوله إلى مابوتو، قدم الأستاذ يعلى بخالص شكره إلى سفارة الجزائر بالموزمبيق وكذا الاتحاد الموزمبيقي للشطرنج، لاهتمامهما الخاص بمشروعه، وهو ما يحفزه للذهاب إلى الأمام.