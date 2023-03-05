المدية: إحياء الذكرى 65 لاستشهاد الرائد سي لخضر

أشرف اليوم والي الولاية جهيد موس وبحضور ممثل عن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق والأسرة الثورية على مراسم إحياء الذكرى 65 لاستشهاد الرائد سعيد مقراني المدعو سي لخضر.

حيث أقيمت وقفة ترحم على الضريح المخلّد للشهيد "مقراني رابح"ببلدية جواب برفع العلم مع عزف النشيد الوطني ووضع إكليل من الورود على نصب التذكار.

وفي الكلمة التي ألقاها فؤاد شعواطي الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين لولاية المدية حول الشهيد الذي فاز بشرف الشهادة بعد أن خاض عديد المعارك ضدّ الاحتلال الفرنسي وكان النصر حليفه فيها إلى أن سقط في معركة جبل "بولقرون" بمنطقة جواب دائرة السواقي يوم 05 مارس 1958، كما عرّج في السياق على أهم محطات سيرة البطل ونضاله المستميت دفاعا عن الحرية والاستقلال وأنّ المناسبة فرصة لاستحضار مناقب الشهداء وتبليغ رسالتهم إلى الأجيال .

واختتمت المراسم بتكريم عائلة الشهيد.