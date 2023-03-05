غليزان: ملتقى وطني حول دور الحواضر الفقهية

نظمت الجمعية الدينية لمسجد علي بن أبي طالب ببلدية جديوية في غليزان،الملتقى الوطني الأول الموسوم بدور الحواضر الفقهية، والعلمية في المحافظة على الهوية الوطنية، والمرجعية الدينية،بحضور بوعبد الله غلام الله رئيس المجلس الإسلامي لأعلى، ومجموعة من الدكاترة والمشاييخ من مختلف ربوع الوطن.

وقد كشف محمد يزيد بن عجمية منسق الملتقى إلى أهم المواضيع التي تطرق إليها المتدخلون من علماء الفقه الحاضرون كأسباب نشأة الحواضر،وتطورها،والتحديات المستقبلية التي تواجهها، وثلاثية ابن عاشر في تحقيق وحدة الأمة، وكذا دور جمعية العلماء المسلمين.

ولم ينس المحاضرون الدور الهام الذي لعبته زوايا المنطقة في نشر الوعي والعلم،ومحاربة الاستعمار،وتوحيد أبناء المنطقة.