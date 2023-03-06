”ضرورة ترسيخ مفاهيم التسامح والحوار بين أتباع الأديان”

شدد رئيس المجلس الأعلى للمسلمين أيمن مزيك، والأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بألمانيا ماريو ساجا، في لقاء جمعها، قبل أيام في العاصمة الألمانية برلين، على ضرورة استمرار التواصل والعمل على بناء تعاون مستدام قائم على الإيمان بالقواسم المشتركة.



وناقش مزيك وساجا الوضع الراهن للمسلمين في ألمانيا، وكذلك عدد من القضايا التي جاء في مقدمتها مناهضة العنصرية وخطاب الكراهية، إلى جانب قضية التطرف وسبل حماية دور العبادة.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا والأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، على أهمية استمرار التواصل والعمل على بناء تعاون مستدام قائم على الإيمان بالقواسم المشتركة. ودعا الجانبان إلى ترسيخ مفاهيم التسامح والحوار بين أتباع الأديان لاستثمار إمكاناتها من أجل الحفاظ على المصلحة العامة.



من جانبه، أشاد الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بألمانيا بالحوار البناء من قبل رئيس مسلمي ألمانيا، الذي يهدف إلى المحافظة على التنوع والتماسك الاجتماعي في ألمانيا.



