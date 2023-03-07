تَمّ أمسية اليوم بقصر الثقافة "مُفدي زَكرياء"، وبرعايةٍ كريمةٍ من وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة "صُورية مُولوجي"، تنظيم مراسم افتتاح ورشة "الجَزائر بحُب" لتطوير إنتاج مشاريع سينمائية في فئة الأفلام القصيرة من إبداع نسوي.

وفي كلمة لها بالمناسبة، ألقاها نيابة عنها "نبيل حاجي" إطار بالوزارة، أوضحت الوزيرة الدكتورة "صُورية مُولوجي" أننا اليوم نشهد جميعا الجهود المبذولة في هذا المضمار، على غرار قانون الصناعة السينماتوغرافية وكذا الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة الثقافة والفنون مع مختلف الهيئات كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب التنسيق مع الجمعيات الفاعلة والمهنيين، دون أن نغفل الورشات التكوينية في فنون الصناعة السينمائية في مختلف الولايات في إطار برنامج الستينية، وذلك ترجمةً للحرص الذي أولاه رئيس الجمهورية السيد "عبد المجيد تبون" لها إيمانا بدورها الثقافي والإنساني الفعال، وهو نفس الاهتمام البالغ للصناعة السينماتوغرافية الذي ترجم على أرض الواقع من خلال الاشتغال الدؤوب من طرف وزارة الثقافة والفنون في برامجها وفعالياتها.

وأردفت الدكتورة "صُورية مُولوجي" أن وزارة الثقافة والفنون تولي فائق العناية بالتجربة الإبداعية النسوية في سائر الفنون وبالأخص السينما، فلقد فرضت التجربة النسوية واقعا جديدا كونها تكشف عن تحديات في الأفق ومجالات واسعة أمام المخرجات الجزائريات للعمل عليها وتقديمها في شكل لوحات إبداعية للمتلقي الجزائري والإنساني بشكل عام.

جديرُُ بالذْكر، أن هذه الورشة تُنظم بإشرافٍ من المركز الجزائري لتطوير السينما بالتعاون مع الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، ويشرف على تأطيرها المخرج السينمائي "رشيد بن حاج"، حيث تم فتح باب الترشح لفائدة حاملي المشاريع من النساء لاختيار سبعة 07 مواضيع لمترشحات من سبع ولايات عبر الوطن لمرافقتها وتنفيذها، أين فاق عدد المشاريع التي تم تقديمها 48 مشروعاً، وبعد دراستها من طرف المخرج تمّت عملية إنتقاء 07 مشاريع لسبعة مترشحات، حيث ستكون هذه الورشة فرصة لتزويد المشاركات بالمعارف الأساسية اللازمة لإخراج فيلم سينمائي قصير، إضافة إلى تعزيز مهاراتهم في مبادئ وأساسيات فنون صناعة الأفلام السينمائية، وخاصة منها كتابة السيناريو، والإخراج.

هذا وتم خلال المرحلة التحضيرية لهذه الورشة في الفترة الممتدة من 11 إلى 15 فيفري 2023، العمل على عدة محاور اساسية قدمها المخرج "رشيد بلحاج" للمتدربات، على غرار البناء الدرامي، الشخصيات، الحوار، الكتابة السينمائية، المهن السينمائية، كما تم التطرق للأفكار المقترحة من طرفهن لتطويرها في المرحلة الثانية التي كانت عن بعد بين المخرج والمتدربات، علما أنه سيتم تنفيذ مشاريع السيناريوهات في الولايات التي تقيم فيها المترشحات، كما تخلّل هذا اللّقاء أيضا، تقديم مداخلة حول "التّجربة النّسوية في السِينما الجَزائرية" من تقديم الأستاذة الأكاديمية والسينمائية الجزائرية "فاطمة وزان".