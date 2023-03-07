وزيرة الثقافة تستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الكرواتي

إستقبلت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة "صُورية مُولوجي"، السيد "قاري كابيلي" رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الكرواتي الذي يقوم رفقة وفد برلماني من بلده بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وأكّدت الوزيرة في مستهل الإجتماع، أن الجزائر وكرواتيا تجمعهما علاقات صداقة قوية وعميقة، قائمة على الحوار المتبادل والتعاون مُتعدد المجالات، وهو ما تترجمه إتفاقية التبادل التي تجمع بين البلدين في المجال الثقافي منذ سنة 2018، فيما تباحث الطرفان خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور إطارات الوزارة، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في المجال الثقافي والفني، كالتراث والفنون من خلال التكوين وتبادل الخبرات، إضافةً إلى عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك.

هذا وهنأت الوزيرة الوفد الكرواتي على إحتفاء بلدهم السنة الفارطة بالذكرى الثلاثين للاعتراف الدولي بها وانضمامها إلى هيئة الأمم المتحدة، وكذا دخولهم منطقة اليورو أوائل شهر جانفي من سنة 2023، كما نوّهت أيضا بالدبلوماسية البرلمانية التي أصبحت تلعب دوراً كبيرا في توطيد العلاقات بين الدول إلى جانب الدبلوماسية الكلاسيكية التقليدية.

وفي هذا الصدد، استعرضت الوزيرة الانجازات المحققة في المجال الثقافي والفني بالجزائر، و كذا أهم محاور الإستراتجية المنتهجة من قبل القيادة السياسية في البلاد، للنهوض بهذا القطاع وكذا تعزيز الأمن الثقافي.

وخلال هذا اللّقاء، أعرب السيد "قاري كابيلي" رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الكرواتي، على رغبة بلده في تعزيز التعاون والشراكة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك قطاع الثقافة والفنون.