وهران: رحيل مؤرخ المسرح الجزائري أحمد حمومي

فقدت الساحة الأكاديمية اليوم الدكتور أحمد حمومي مؤرخ أستاذ المسرح بكلية الآداب واللغات والفنون بوهران. وووري الثرى بمقبرة عين البيضاء بعد صلاة العصر.

اهتم الفقيد بالبحث حول الحركة المسرحية في الجزائر من خلال مقالات في مجلات علمية ومراكز بحث، أنجز كتاب "المسرح في وهران" بالاعتماد على أبحاثه حول التراث الشعبي والمسرح من خلال تجارب عبد الرحمان كاكي وعبد القادر علولة. صدر له كتاب "وجدة التي تسكني" يروي فيه سنوات طفولته في هذه المدينة الحدودية ومختلف أحياء المنطقة. لم يكتفي بالعمل الأكاديمي بل خاض مغامرة التأليف بكتابة مسرحيات (سيدي الحلوين، زمان، جديد، يقمر ويبان...)، كما اقتبس وترجم رواية نور الدين عبة "استراحة المهرجين" وأعمال أخرى. ساهم في تنظيم العديد من مهرجانات المسرح كعضو في لجان التحكيم ومحاضر ومنشط ورشات تكوينية.

شارك في يوم دراسي بمركز البحث في الانتروبولوحيا الاجتماعية والثقافية في يوم دراسي حول أعمال الراحل محمد جليد "النشاط المسرحي في الجزائر من 1945 إلى 1983" من تقديم البروفيسور لخضر بركة سيد احمد.