وزير السياحة يهنئ صانع المحتوى خبيب

تقدم وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي بتهانيه الخالصة لصانع المحتوى خبيب كواس نظير تلقيه جائزة أفضل محتوى سياحي على "الفايسبوك" المنظمة من طرف الاتحاد العربي للإعلام السياحي وذلك على هامش معرض بورصة برلين للسياحة بألمانيا .

وجاء في الصفحة الرسمية لوزارة السياحة، أن الوزير أكد بهذه المناسبة، على مواصلة دعم الوزارة ومرافقتها لخبيب كواس وكل صناع المحتوى لابراز المقومات السياحية لبلادنا وتثمين وجهة الجزائر السياحية، على غرار المرافقة التي حضي بها لانجاز سلسلته الجديدة "صحراؤنا عالمية" عبر 05 ولايات جنوبية والتي تم الإعلان عنها بمناسبة افتتاح الطبعة الواحدة والعشرون للصالون الدولي للسياحة والأسفار المنظمة بالجزائر العاصمة في سبتمبر 2022.