Algérie: Dernier bilan de la Covid-19

L'Algérie a recensé 03 nouveaux cas de contamination à la Covid-19 durant les dernières 24h, a indiqué ce vendredi, le ministère de la santé et de la réforme hospitalière dans son bilan quotidien.

Six cas de guérison ont été recensés durant la même période, précise la même source.

Aucun décès suite aux complications liées à la pandémie n'a été déploré et aucun patient n'est actuellement en soins intensifs, précise la même source.

De ce fait, le total des cas confirmés passe à 271.499 cas, celui des décès aussi (6.881), tandis que celui des patients guéris passe à 182.819 cas.