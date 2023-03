Ould Ali libère Boualia et Nechat pour la JSK

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football des moins de 23 ans (U23) Noureddine Ould Ali, a décidé de libérer les deux joueurs de la JS Kabylie : Djabri Fares Nechat et Koceila Boualia, en vue de la réception des Congolais de l'AS Vita Club, samedi au stade du 5 juillet d'Alger (20h00), dans le cadre de la 4e journée (Gr.A) de la phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique, a indiqué la Fédération algérienne (FAF) vendredi dans un communiqué.

"Certes, le stage que nous organisons a son importance pour préparer la double confrontation contre le Ghana, mais nous prenons également en considération les intérêts de nos clubs d’où cette décision de libérer ces deux joueurs", a indiqué Ould Ali, cité par la même source.

Les U23 ont entamé jeudi un stage à Annaba qui s'étalera jusqu'au 13 mars, en vue de la double confrontation face au Ghana, comptant pour le 3e et dernier tour qualificatif de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023.

Réhabilitée par la Confédération africaine (CAF) après la disqualification de la RD Congo pour avoir aligné, aux éliminatoires de la CAN-2019, un joueur dont la date de naissance a été falsifiée, l'Algérie devait affronter l'Ethiopie au 2e tour (bis), mais défiera finalement le Ghana au 3e et dernier tour qualificatif, après le retrait des Ethiopiens.

"Les joueurs ont été très attentionnés et motivés par rapport aux objectifs de ce stage et programme de travail. Nous avons pu réaliser les différents jeux, animations et ateliers sur une pelouse impeccable." a-t-il ajouté.

Et d'ajouter : "Je dois également saluer l’accueil chaleureux du staff du stade du 19 mai 1956 d’Annaba qui a mis à notre disposition tous les moyens et matériels nécessaires pour le bon déroulement des entraînements."

Le match aller entre les sélections algérienne et ghanéenne aura lieu le vendredi 24 mars au stade du 19 mai 1956 d'Annaba (22h00), alors que la seconde manche se jouera le mardi 28 mars à Kumasi.

La CAN U23 se jouera du 2 au 26 novembre 2023. Les trois premiers du rendez-vous continental représenteront l'Afrique aux Jeux olympiques JO-2024 à Paris (26 juillet - 11 août).