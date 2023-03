Le FC Barcelone accusé de «corruption»

La justice espagnole a inculpé le FC Barcelone, des ex-dirigeants du club et l’ex-responsable arbitral José Maria Enriquez Negreira pour « corruption », « abus de confiance » et « faux en écritures de commerce » dans l’affaire des versements d’argent suspects du club catalan vers José Maria Enriquez Negreira, a annoncé ce vendredi un tribunal de Barcelone.

Ces poursuites, décidées par le parquet de Barcelone, visent notamment le Barça en tant que personne morale, ainsi que les anciens présidents du club Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell.