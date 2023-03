Communiqué important de Seaal

La Société d’Eau et d’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé, dans un communiqué ce vendredi, un changement dans le programme de distribution d’eau au niveau de 15 communes de la capitale, avec le passage à un programme de distribution d’un jour sur deux jours durant la période du 11 au 16 mars 2023.

En effet, selon le même communiqué, cela est dû à l’arrêt complet de la production au niveau de la station de dessalement d’eau de mer d’El-Hamma, à partir de demain, samedi 11 mars, jusqu’à jeudi prochain, en raison de la programmation des travaux d’entretien annuel au niveau de la station en question.

Le passage au programme de distribution d’un jour sur deux concernera les 15 communes suivantes :Hussein Dey, El Makariya, Birkhadem, Saoula (le centre-ville de la commune), Ain el Malha et Djenan Sfari, Kouba (Jolie Vue, Garidi et Vieux Kouba), Bir Mourad Rais (Les Sources), Bouzaréah, Bologhine, Rais Hamidou, Oued Koriche, La Casbah (haute Casbah), Bab El Oued, Réghaia, (Chebcheb et les cités Koraichi), Bordj El Kiffan (Dergana).