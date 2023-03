L'Algérie salue le rétablissement des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran

Le ministère des affaires étrangères a salué le rétablissement des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et la République Islamique d'Iran.

Dans un communiqué qu'il a rendu public, ce vendredi, le MAE a salué le rétablissement des relations diplomatiques entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République Islamique d'Iran et la réouverture des ambassade des deux pays à partir des semaines prochaines.

L'Algérie exprime sa satisfaction suite au bon déroulement des pourparlers qui ont eu lieu entre les deux pays frères sous le patronage de la République de Chine, ajoute le communiqué.