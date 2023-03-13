وزيرة الثقافة والفنون تستقبل وفدا رسميا روسيا

إستقبلت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة وفدا رسميا روسيا بقيادة وزير حكومة موسكو، رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد الخارجي، سرقاي تشريومين الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر العاصمة، حيث بحث الطرفان واقع التعاون الثنائي في مجال الثقافة والفنون، حسبما جاء في بيان للوزارة.

واستعرض الطرفان خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بحضور السفير المفوض فوق العادة لفيدرالية روسيا بالجزائر، "واقع التعاون في مجال الثقافة والفنون بين الجزائر وروسيا وبحث سبل تعزيزه وترقيته وتكثيف الحركية للارتقاء بعلاقات التعاون إلى مستوى العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين خاصة فيما يتعلق بترميم, صيانة وحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي وذلك نظرا للتجربة الكبيرة لروسيا في هذا المجال"، فضلا على "ترقية الصناعات السينماتوغرافية (...) و تنظيم فعاليات ثقافية وفنية في كلا البلدين".

وأكدت وزيرة الثقافة والفنون، حسب البيان، بأن القطاع "إنتهى من إعداد مذكرة التفاهم والتعاون بين الحكومتين في المجال الثقافي والفني في انتظار استكمال إجراءاتها وذلك بغرض ضمان مشاركة نوعية في مختلف المهرجانات والتظاهرات التي تنظم بالبلدين وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لما لها من أهمية في ربط المؤسسات الثقافية الجزائرية بنظيراتها الأجنبية ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي".

وأبرزت مولوجي بالمناسبة أهمية "تعزيز سبل تعليم اللغة الروسية بالجزائر واللغة العربية بروسيا من خلال تفعيل دور المراكز الثقافية"، كما أسهبت بالمناسبة في عرض "أوجه التراث الثقافي الجزائري لاسيما ما تزخر به مدن الجنوب الكبير من حظائر ثقافية والتي يمكن أن تكون وجهة للسواح الروس وكذا مختلف الباحثين والمختصين".

وأفاد البيان أن الوزيرة عرجت إلى "ما تكتنزه مدينة الجزائر العاصمة من معالم ثقافية وتراثية عتيقة لاسيما حي القصبة العتيق على اعتبار أن زيارة الوفد الروسي تندرج في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الثنائي واللامركزي القائم بين البلدين من خلال إبرام إتفاقيات ومذكرات للتعاون بين مدينة موسكو والجزائر العاصمة".

من جهته، عبر وزير حكومة موسكو، سرقاي تشريومين، عن امتنانه لهذا اللقاء الذي شكل "فرصة لاستعراض حالة التعاون في مجال الثقافة والفنون مع الجزائر".

واكد أيضا أنه سيعمل على "تطوير هذا التعاون والتبادل ما بين المؤسسات الثقافية في روسيا مع الجزائر و إلى فتح آفاق جديدة وتوسيعها بما يخدم مصلحة القطاعين في البلدين"، معربا عن رغبته في عقد اتفاقيات توأمة في "القريب المنظور".