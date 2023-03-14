استيراد أولى سيارات "جاك" بداية من هذا التاريخ

من المرتقب أن يتم استلام أولى السيارات لعلامة "جاك" الصينية بمعية المتعامل "إيمين أوتو"، حسب نهاد ساسوفا أوغلو المدير العام للمؤسسة، في ماي القادم، مع ارتقاب اقتناء خلال 2023 نحو 20 ألف وحدة منها 5 آلاف وحدة سيارات سياحية.

وأشار نهاد ساسوفا أوغلو في تصريح على هامش لقاء مع الصحافة، إلى أن هناك 12 وكيلا معتمدا ضمن شبكة مرشحة لأن توسع إلى 38 ولاية من ولايات الوطن، مؤكدا على أنه سيتم استقدام 20 ألف وحدة خلال سنة 2023 منها 5 آلاف وحدة سيارات سياحية و15 ألف نفعية.

وينتظر أن تضم المركبات التي ستوفرها "إيمين أوتو" ضمن السيارات السياحية 5 نماذج أو علامات، من بينها "جاك جي 7 لوكسوري"، وسيارة رباعية الدفع "جي أس 4"، وسيارة "جي أس 2 لوكسوري"، بينما يرتقب أن يضم العرض إجمالا 33 نموذجا أو علامة بين سياحية ونفعية. وبالنسبة للسيارات التي سيتم توفيرها، فإنه بمحركات بنزين قدرة 1.5 و1.6 وقوة محرك بين 110 إلى 180 حصان، وعلبة السرعة أوتوماتيكية.

ويذكر أن "إيمين أوتو" التي تتوفر على تجربة عقدين في المجال، أقام مشروعا صناعيا مع الشريك الصيني "جاك" لصناعة الشاحنات على مستوى عين تموشنت، وتم تقدير قدرة الإنتاج بنحو 100 ألف وحدة سنويا وإمكانية تصدير جزء من المنتوج.