الأموال المهربة: استعداد أوروبي للدعم والتعاون

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني، اليوم الثلاثاء، رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن اللقاء يأتي في سياق المحادثات التي أجراها أمس الاثنين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون مع جوزيب بوريل، الممثل السامي للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

الأمين للعام للوزارة ، ذكّر "بالتزامات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال واسترداد الأصول المهربة إلى الخارج بطريقة غير شرعية"، وفقا للبيان.

وأكد على الإرادة السياسية التي "تحدو السلطات الجزائرية لإطلاق تعاون وثيق مع وكالة الإتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي بهدف الاستفادة من خبراتها الواسعة وتجاربها المميزة في مجال تجميد ومصادرة واسترداد الأموال والأصول المحولة إلى الخارج بطرق غير شرعية، فضلا عن تعزيز علاقات التعاون بين الجهات القضائية في الجزائر والبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

من جانبه أعرب لاديسلاف همران عن "استعداد هيئته والتزامها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة التقنية الضرورية للجهات القضائية الجزائرية في مجال التحريات وتسهيل التواصل مع نظيراتها الأوروبية في معالجة الملفات ذات الصلة بإسترداد الأموال والأصول المنهوبة من الجزائر".