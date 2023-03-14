ورقلة: حجز 79 قنطارا من النحاس الموجه للتهريب

أطاحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحاسي مسعود بأمن ولاية ورقلة، بشبكة إجرامية متكونة من 05 أشخاص، في قضية سرقة الكوابل والأنابيب النحاسية، مع حجز 79 قنطار من مادة النحاس، موجه للتهريب.



وقد تمت العملية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، وأسفرت عن ضبط واسترجاع 79 قنطارا من مادة النحاس و04 شاحنات كانت تستعمل في نقل المسروقات؛ إضافة الى وسائل خاصة بالتقطيع وتذويب مادة النحاس.

وفي هذا الإطار تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية السرقة، إخفاء أشياء مسروقة، محاولة تهريب بضاعة حساسة باستعمال وسيلة نقل، مع الإتلاف العمدي لأملاك الدولة.