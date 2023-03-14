الجلفة: تجميد نشاط بلدية حد الصحاري

أصدر والي الجلفة عمار علي بن ساعد، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بتجميد مهام رئيس وأعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية حد الصحاري ، وذلك إثر حالة الانسداد الذي يشهده المجلس منذ أشهر و الذي أثر على البت في العديد من الملفات.

القرار جاء بسبب مطالبة 11 عضوا بالمجلس من أصل 19، برحيل رئيس البلدية ، ورفض هذا الأخير الاستقالة من منصبه.

وعُقد اجتماع منذ أيام ، على مستوى مقر الولاية، بحضور رئيس الديوان، مدير التنظيم و الشؤون العامة، رئيسي دائرة و بلدية حد الصحاري، وجميع أعضاء المجلس.

وتم تناول وضع الانسداد الذي يشهده المجلس منذ أشهر، و ذلك في جلسة لمحاولة إيجاد الحلول و الوصول إلى اتفاق للصلح، إلا أن تمسك كل طرف بموقفه حال دون ذلك، حيث تمسك الأعضاء بمطلب رحيل رئيس البلدية، وتمسك هذا الأخير بمنصبه.

وبعد انتهاء المهلة التي قدمها والي الولاية للمنتخبين لإنهاء حالة الانسداد بدون نتيجة ،ونظرا لتشبث كل طرف بموقفه منذ قرابة أشهر وفشل كل محاولات لم الشمل والصلح ، أصدر والي الجلفة اليوم الثلاثاء قرار يقضي بتجميد عمل رئيس المجلس البلدي ونوابه وكل الأعضاء.

وقرر أيضا تعيين بن عثمان يحي الأمين العام للبلدية، في منصب مكلف بتسيير شؤون البلدية إلى غاية انتهاء حالة الانسداد في المجلس، وقد باشر المعين مهامه الجديدة مساء اليوم .