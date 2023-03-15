إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار

سلّم يوم أمس الثلاثاء، الإرهابي المدعو "ملوكي حيب الله" نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن الإرهابي الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ سنة 2012، كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

ونفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة من 08 إلى 14 مارس 2023، عديد العمليات حيث أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وفي ذات السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (65) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (16) قنطار و(48) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط (8,55) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(36596) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (124) شخصا وضبطت (21) مركبة و(103) مولدات كهربائيا و(52) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (24) شخصا آخر وضبط (12) بندقية صيد و(39) قنطار من مادة التبغ و(30711) وحدة من مختلف المشروبات وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(76) طن، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (25063) لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة وأدرار وبرج باجي مختار.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (68) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (523) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.