عدة إجراءات لتوفير المواد الأساسية في رمضان

أكد المستشار بوزارة الفلاحة ميلود تريعة، اليوم الخميس، أن الوزراة اتخذت عدة اجراءات لضمان وفرة المواد الأساسية في رمضان حيث هناك مخزون كافي من المواد الأساسية خاصة الحبوب طيلة الشهر الفضيل.

وأوضح تريعة في تصريح لبرنامج ضيف الصباح "للقناة الإذاعية الأولى، "أن من ضمن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تحسبا لشهر رمضان توفير مخزون كافي من الحبوب حتى نهاية سنة 2023 وهو كذلك بالنسبة للحبوب الجافة ولبودرة الحليب الموجه لإنتاج الحليب المدعم، مبرزا أنه سيتم ضبط كل الترتيبات لتوفير مخزون كافي وكبير من اللحوم سواء البيضاء أو الحمراء وكذا الخضر والفواكه.

من جهة أخرى، وبعد أن أكد أن رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة لقطاع الفلاحة كونه يعول عليه في المساهمة الكبيرة في ترقية الاقتصاد الوطني أشار إلى أن قطاع الفلاحة يشهد حاليا قفزة نوعية خاصة في سنة 2022 رغم التغيرات العديدة التي مر بها العالم من تقلبات مناخية واضطرابات جيوسياسية .

وفي معرض حديثه عن مخرجات مجلس الوزراء قال المتحدث ذاته " تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان وفرة المنتوجات الفلاحية ومواصلة النشاط الفلاحي، ومن ضمن التوصيات تنظيم ورشات تقنية بإشراك جميع المهنيين حيث هناك أكثر من 400 خبير في هذا المجال .

كما أبرز المسؤول بوزارة الفلاحة وجود عدة عوائق كانت السبب في عدم تطبيق الاهداف المرجوة داعيا إلى ضرورة تطبيق مخرجات مجلس الوزراء خاصة ما تعلق بمجال العقار حيث سيتم تطبيق رزنامة في القريب العاجل لتحسين عامل الإنتاج.