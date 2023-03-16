المدية: اتفاقية تعاون بين جامعة المدية والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين

على هامش انعقاد الملتقى الوطني اليوم بجامعة الدكتور يحي فارس بالمدية تم التوقيع على اتفاقيــة تعــاون بين جامعة يحي فارس والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين .

وتهتم الاتفاقية بميادين الشراكة والتعاون بين الطرفين في المجالات عديدة على غرار عداد برامج تكوين مشتركة تخص الطرفين في إطار التدرج وما بعد التدرج إنشاء فهرس مشترك لمواضيع مذكرات واطروحات التخرج للطلبة في قسم التدرج بالنسبة للماستر وما بعد التدرج بالنسبة للدكتوراه (ل.م.د) وما بعد التدرج المتخصص بما يخدم إنشغالات الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط في مجال التنفيذ والقانون بصفة عامة.

كما تؤكد الاتفاقية على برمجة التربصات التطبيقية على مستوى الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط ذات الصلة بالقانون وطرق التنفيذ لفائدة الطلبة والباحثين المنتمين لكليات الجامعة بما يطور قدراتهم العلمية، الى

تنظيم دورات تكوينية وتربصات متخصصة لفائدة محضري الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط ،في اطار عمليات خارج الميزانية.

إضافة الى تنظيم أيام دراسية، ندوات، ملتقيات ومؤتمرات علمية مشتركة تهتم بمجال القانون والتنفيذ، النشرالمتبادل في المجلات والدوريات العلمية المعتمدة من الطرفين، إمكانية الاستفادة من المذكرات والأطروحات التي تمت مناقشتها على مستوى الجامعة والتي تكون محل اهتمام الغرفة وفقا للتنظيم المعمول به في هذا الشأن.