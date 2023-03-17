جَلسة جِهوية تّشاورية حَول سِياسة الصّناعة السينماتوغرافية

إحتضن مَتحَف السِينِما بولاية بِجَاية، الجَلسة الجِهوية التّشاورية حَول "سِياسة الصّناعة السينماتوغرافية في الجزائر"، والمُخصّصة لولايات سطيف، البويرة، جيجل وتيزي وزو، وذلك بحضور الفَاعلين ومِهنيي القِطاع من مُختَلف الوِلايات المَعنية.

اللّقاء كان فُرصة حسب بيان لوزارة الثقافة للاستِماع لآراء واقتراحات المهنيين والباحثين والمهتمين بالفن السّابع، لاثراء مَشرُوع القَانُون المُتعَلّق بالصّناعَة السينماتوغرافية تماماً مثلماَ أمر بذلك رئيس الجمهورية السيد "عَبد المَجيد تَبون"، ومِنهم الكَفَاءات الجَزائرية المُقِيمَة بالخَارج.

و يشار ان "دار الثقافة" بالقليعة "ولاية تيبازة" تَحتضن يوم غد السبت آخر مَحطة من سلسلة الجَلسات الجهوية، والمُخصّصة لولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، الشلف والبليدة، على أن يليها لقاء مع الفاعلين السينمائيين المتواجدين خارج الوطن عبر تقنية التحاضر عن بعد، ولقاءات مهنية أخرى خلال شهر رمضان المبارك، وهَذا تمهيداً للجلسات الوطنية التي ستحتضنها الجزائر العاصمة يومي 29 و30 أفريل المقبل.