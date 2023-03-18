بلعابد يتحدث عن نتائج الفصل الثاني

قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت، إن نسبة التلاميذ في الطور الابتدائي، الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 5 قد بلغ 93.52 بالمائة وهي الأحسن خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف بلعابد في ندوة تقييمية لنتائج الفصل الثاني عقدت بمقر الوزارة، أن نسبة التلاميذ الذين تحصلوا على المعدل في اللغة الإنجليزية بلغت 85 بالمائة، وصفا بأنها "نتائج ممتازة في أول سنة لإدراجها في الابتدائي وتدعو للتفاؤل، داعيا إلى المزيد من المثابرة والعمل على مواصلة الجهود.

وأشار الوزير إلى أن تلاميذ الطور المتوسط الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20، بلغ 65.95 بالمائة.