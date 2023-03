Champions League: La JSK qualifiée en quarts de finale

La JS Kabylie s'est qualifiée ce samedi en quarts de finale de la Champions League africaine, en gagnant face à l'équipe angolaise Pétro Athlético, au score de 1/0, sur la pelouse du stade 5 juillet à Alger.

La jeunesse sortive de Kabylie a raté plusieurs occasions de but dans cette rencontre, avant que Hamdi n'eut la bonne idée de lancer Mouaki qui dans un brouillard de fumigènes se procure une première occasion suite à une remise de la tête de Nait Salem (71').

Dix minutes plus tard, le même Mouaki toujours côté gauche tente de tromper le gardien, le ballon reviens vers Nait Salem au point de penalty mais le ballon passe au dessus (81').

La balle de but n'est pas loin, 88e Bouailia rate un face a face. 89e Mouaki encore une fois se retrouve face au gardien mais cette fois avec calme et lucidité place la balle dans le petit filet opposé.

Au score de 1-0, la JS Kabylie s'offre une troisième victoire en cinq matchs dans le groupe A, synonyme de qualification en 1/4 de finale.