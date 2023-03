Pluies orageuses et vents de sable dans plusieurs wilayas

Les services météorologiques prévoient des pluies orageuses et des vents de sable dans plusieurs wilayas du pays.

Le bulletin classé jaune précise que les toucheront les wilayas de Naama, El Bayadh, Timimoun, Beni Abbès et Béchar de la matinée à 21h.

Le bulletin ajoute également que des vents forts et des vents de sable concerneront les wilayas d’El Oued, Touggourt, Ghardaïa, El Bayadh, Béchar, El Ménéa, Timimoun, Beni Abbès, Tindouf, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Tamanrasset, In Salah, Djanet et Illizi.