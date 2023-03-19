عطاف:" نجدد العهد بمواصلة العمل وفق الاستراتيجية التي حددها الرئيس تبون

أشرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،أحمد عطّاف والأمين العام للوزارة، عمار بلاني ، على أحياء الذكرى الحادية والستين ليوم النصر الموافق لــ 19 مارس 2023، تحت شعار "ذكرى النصر .. عزم، اتحاد وانتصار".

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية ، فقد قام الوزير بتلاوة فاتحة الكتاب والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الطاهرة،واختتم اللقاء بكلمة حول الذكرى. وأضاف البيان ، أنه بهذه المناسبة، تمّ الإطلاق الرسمي للمواقع الإلكترونية الجديدة لكلّ من سفارة الجزائر بزغرب والقنصلية العامة الجزائرية بستراسبورغ، على أن يتم تعميم هذه العملية على مواقع كل البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، قبل نهاية شهر أفريل 2023.

وقال عطاف على صفحته الرسمية في تويتر:" من محاسن الصدف أن أستهل مهامي بالاحتفال بعيد النصر كمحطة تاريخية مباركة نستحضر فيها أمجاد أسلافنا الدبلوماسيين الثوريين ونجدد العهد بمواصلة العمل على نهجهم القويم لتحقيق المزيد من الانتصارات وفق الأهداف الاستراتيجية التي حددها السيد رئيس الجمهورية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار."