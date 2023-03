Conférence de presse de Belmadi

* Les entretiens avec Ait Nouri et Aouar durent depuis quatre ans.



* Quand ils disent que c’est une nouvelle philosophie de Belmadi, c’est faux.



* Appeler ces nouveaux joueurs est une continuité du travail que nous faisons.



* Les choses avec la Hadjam et bouanani sont allées très vite.



* Nous avons parlé du projet sportif et les choses se sont bien déroulées.



* Les joueurs sont sélectionnés dans toutes les équipes en fonction de leur potentiel et de ce qu’ils offrent.



* Nous verrons comment chaque joueur évolue.



* Il y a des joueurs qui se démarquent dans les ligues européennes, mais ça ne se passe pas pareil en équipe nationale et c’est naturel choses.



* Aouar a une grande envie d’être avec nous.



* Aouar a changé de nationalité sportive et c’est une bonne chose.



* Son arrivée en équipe de France n’est pas venue comme ça, à un tel niveau on ne donne pas de cadeaux et c’est la preuve qu’il est un joueur avec des capacités.



* Aouar estime qu’il peut donner beaucoup de choses avec l’équipe et peut-être plus que les autres.



* Aouar sera présent avec nous lorsqu’il sera mieux physiquement et reviendra à son niveau.



* Je suis ici pour gagner des trophées, et les nouveaux joueurs doivent en profiter pour montrer tout ce qu’ils ont.



* FaresChaibi est un joueur ambivalent, surtout en attaque et sa présence avec nous est importante.



* Les deux matchs contre le Niger permettront aux nouveaux joueurs d’en apprendre davantage sur l’atmosphère africaine et de s’intégrer progressivement au reste de l’équipe.



* Le stade de Tizi Ouzou est l’un des plus beaux stades d’Algérie, avec des normes internationales.



* La matière première existe en Algérie et n’a besoin que d’être formée, et c’est cet aspect fait la différence en France et dans le reste de l’Europe.



* Certains des nouveaux joueurs nous donneront de bonnes choses à l’avenir.



* Nous n’avons pas eu de problème avec les clubs dans lesquels les nouveaux joueurs évoluent concernant leur convocation en équipe nationale.

* Le stade Nelson Mandela est un stade mondial, et nous en sommes heureux.

* Je n’ai suivi aucun match de la Coupe du monde.

* Nous cherchons la diversité dans l’équipe.

* L’absence de Benrahma était basée sur des choix techniques, je ne peux pas appeler plusieurs joueurs pour un poste, et la porte est ouverte à tout le monde.

* Les nouveaux joueurs attendaient de rejoindre l’équipe, et les contacter n'a pas été difficile parce que porter le maillot vert est un rêve pour eux.