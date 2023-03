Saidal: début de la production d'insuline à Constantine

La directrice de la production pharmaceutique, Dr. Nadia Bouaballah, représentante du ministre de l’industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a supervisé le lancement depuis l’unité de production de Constantine 1 de Saidal, de la production d’insuline en flacon destinée aux hôpitaux, avec un schéma de production complet, et d’une capacité totale de plus de 4 millions de flacons par an.