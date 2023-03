Ramadan: Sonelgaz décide de ne pas couper l’électricité

Le groupe Sonelgaz a décidé de ne pas procéder à la coupure de l'alimentation en électricité et en gaz, durant le mois de ramadhan, pour les retardataires qui n'ont pas encore payé leurs factures, a indiqué dimanche le porte-parole du groupe public, Khalil Hodna.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre "des positions de solidarité et actions sociales de Sonelgaz, en tant qu'entreprise citoyenne par excellence", selon M. Hodna qui a fait état de la mise en place de tous les moyens de facilitation pour les retardataires, en vue d'assurer un meilleur service public.

Le porte-parole de Sonelgaz a affirmé que les services du groupe public "ont mobilisé tous les moyens matériels et humains, en vue de garantir une bonne qualité de distribution de l'électricité et du gaz au profit du citoyen, tout en adaptant les horaires de travail pour l'ensemble des structures d'accueil, pour une meilleure prise en charge des préoccupations des clients".