وزير المجاهدين يشارك في احتفالات عيد النصر ببومرداس

كشف وزير المجاهدين عن إحصاء 42 معقلا للتعذيب بولاية بومرداس خلال الاستعمار الفرنسي وهو رقم يفوق ما هو موجود بالولايات الأخرى وأكد بان احتفالات عيد النصر جاء ت بشعار موحد عزم اتحاد وانتصار.

وزير المجاهدين اكد خلال إشرافه على الاحتفالات الرسمية بولاية بومرداس على النضال وتضحيات أبناء الوطن من اجل جزائر حرة مستقلة مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالشباب بمناسبة الاحتفالات الرسمية الذكرى 61 لعيد النصر

احتضنت ولاية بومرداس الاحتفالات الرسمية الذكرى 61 لعيد النصر 19مارس2023/1962 ،اين استقبل والي ولاية بومرداس السيد يحيى يحياتن ،وزير المجاهدين السيد العيد ربيقة

وأضاف الوزير بان اذكرى كانت المحطة بمثابة انطلاق مرحلة جديدة تتعلق بتقرير مصير شعب قدم تضحيات جسام من أجل فرض إرادته في استرجاع سيادته أمام المحتل وتم إقرار وقف إطلاق النار في هذا التاريخ

وعلى نفس الدرب، تنتهج الجزائر اليوم مسارا جديدا يعد بداية لبناء جزائر جديدة تدرك حجم التحديات التي يتعين عليها مواجهتها وتجاوزها وتعرف جيدا كيف تصون الأمانة التي تركها ملايين الشهداء الابرار

وتم خلال الاحتفالات معاينة الأرضية المخصصة لانجاز مشروع متحف المجاهدين بالولاية الى جانب شروحات حول مشروع إعادة الاعتبار لعدد من مقابر الشهداء عبر بلديات الولاية.