Prix des voitures Fiat: Réaction de l'OPACE

L'Organisation algérienne de protection et d'orientation du consommateur et son environnement (APOCE) a qualifié les prix des voitures de la marque "Fiat" annoncés aujourd'hui de surprenants et d'inattendus pour la plupart des citoyens, notamment, si ces prix seraient référentiels pour les autres marques.

Dans un communiqué qu'elle a rendu public, l'OPACE a affirmé que les prix de la voiture Fiat 500, qui a surpis tout le monde, n'est pas une référence et indiqué que les prix des voitures commercialisées dans nos marchés, qui oscillaient entre 350 et 400 millions font, dorénavant, partie du passé.