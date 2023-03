Le Premier ministre préside une réunion de coordination des walis de la République

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a présidé, mardi au Palais du gouvernement (Alger), une réunion de coordination par visioconférence ayant regroupé le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad et les walis de la République, consacrée à l'examen des dispositions et préparatifs pour le mois de Ramadhan et au suivi des différents projets de développement au niveau local.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi des dispositions et mesures décidées en vue de prendre en charge les différents dossiers en lien avec le quotidien du citoyen au niveau local et suivre les préparatifs pour le mois sacré de Ramadhan, et ce en application des instructions données au gouvernement par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en réunion du Conseil des ministres, tenu lundi.

Dans ce cadre, des orientations ont été données à l'effet de prendre toutes les dispositions pour assurer l'approvisionnement des marchés en différents produits alimentaires et faire face aux tentatives de créer une pénurie ou de spéculation, tout en veillant à l'organisation des marchés et des opérations de solidarité durant le mois sacré.

Les dossiers de l'investissement, du recensement agricole, de l'urbanisme et de l'hygiène publique, ainsi que les préparatifs pour la saison estivale, ont été également abordés lors de cette réunion.