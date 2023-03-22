المدية: عروض مسرحية خلال رمضان

تنفيذا للبرنامج الثقافي والفني المسطر لسنة 2023 والمتضمن إحياء المناسبات الوطنية والعالمية والدينية ستنطلق فعاليات البرنامج الثقافي والفني الخاص بشهر رمضان الكريم والذي تضمن كذلك عروض موجه للأطفال والتي تزامنت وعطلة الربيع متمثلة في أسبوع مسرح عروض الأطفال في الفترة الممتدة من 26 إلى 30 مارس يوميا ابتداء من الساعة :14:00 مساء بقاعة العروض لدار الثقافة حسن الحسني، وسيكون عرض الافتتاح الأحد المقبل مع فرقة ميمو كلون من ولاية الجزائر التي تتضمن ألعاب خفة و عرض تنشيطي بعنوان "سيركوس".

وإحياء لليوم العالمي للمسرح ستكون دار الثقافة على موعد مع تقديم عدة عرض مسرحية تنشطها فرق ممثلة لمختلف المسارح الجهوية ، ستكون بدايتها مع في منتصف الاسبوع المقبل من الشهر الفضي لمه العمل المسرحي "غصة عبور" من تنشيط المسرح الجهوي صالح لمباركية لولاية باتنة.