Sonelgaz réalise des exportations records

Le groupe Sonelgaz a réalisé durant l'année 2022 des exportations records, notamment de l'électricité et du matériel de pointe fabriqué en Algérie, dépassant 217 millions d’euros, a indiqué jeudi un communiqué du groupe public.

"Conformément aux directives des hautes autorités du pays visant la diversification de l'économie nationale, Sonelgaz annonce avoir réalisé durant l’exercice 2022 une hausse notable des exportations pour un montant dépassant 217 millions d’euros", précise-t-on dans le communiqué.

Selon la même source, ces exportations concernent l'électricité, le matériel de pointe fabriqué en Algérie et les services de formation professionnelle.

Sonelgaz "aspire à promouvoir la production pour contribuer à l’augmentation du taux d’intégration nationale et la réduction de la facture d’importation", ajoute le communiqué.