Coupe d’Algérie : La date du tirage au sort dévoilée

Le tirage au sort des huitièmes et des quarts de finale de la Coupe d'Algérie seniors messieurs aura lieu le lundi 17 avril 2023, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF).

Les rencontres des huitièmes de finale de l'épreuve populaire seniors messieurs sont prévues les vendredi 28 et samedi 29 avril 2023, alors que les quarts sont programmés pour les vendredi 12 et samedi 13 mai .

D'autre part, la Commission de Coupe d’Algérie de la Fédération algérienne de football, et en concertation avec les Ligues nationales (Ligue de football professionnel et Ligue nationale de football amateur) et la Ligue de football inter régions (LIRF) a fixé au mercredi 17 mai 2023, le tirage au sort des demi-finales de la Coupe d’Algérie seniors .

Par ailleurs, le tirage au sort de la Coupe d'Algérie Futsal aura lieu le dimanche 26 mars 2023 à 12h00 au siège de la FAF, sis à Dely Ibrahim.

Les clubs qualifiés pour les 8es de finale:

Ligue 1 (6 clubs): CR Belouizdad, Paradou AC, ASO Chlef, JS Saoura, USM Khenchela, NC Magra

Ligue 2 (4 clubs): AS Khroub, JSB Menaiel, ES Mostaganem, SKAF Khemis-Miliana

Inter régions (5 clubs) : Olympique Akbou, CR Zaouia, MB Hassi Messaoud, JS Jijel ,JS El-Biar

Régionale 2 (1 club): ES Berrouaghia .