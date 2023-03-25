وفاة الجامعي والناقد عثمان بدري

توفي اليوم السبت بالجزائر العاصمة الناقد الأدبي وأستاذ اللغة العربية وآدابها بجامعة الجزائر 2 عثمان بدري، حسب ما علم لدى محيطه.

ودرس الراحل, وهو من مواليد تبسة, اللغة والأدب العربي بجامعة القاهرة بمصر أين حصل على الماجستير والدكتوراه قبل أن يلتحق بجامعة الجزائر حيث شغل منصب أستاذ اللغة والأدب العربي بجامعة الجزائر 2, كما أشرف على الكثير من طلبة الدكتوراه.

وكان بدري أيضا عضوا بالمجلس الأعلى للغة العربية وأيضا باتحاد الكتاب الجزائريين, وقد شارك في العديد من الملتقيات الجزائرية والعربية والدولية.

وللراحل إصدارات نقدية عديدة بينها "بناء الشخصية الرئيسية في روايات نجيب محفوظ" و "وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ" وكذا "قمم ونماذج من الأدب العربي الحديث" و "رؤية الواقع في الرواية الجزائرية المعاصرة".

كما أنجز دراسة رائدة في مجال التعليم الجامعي بالعالم العربي عنوانها "الرهان على التعليم العالي في الوطن العربي بين التحديات الداخلية والخارجية".