Le ministère de l’intérieur et des collectivités locales et de l’urbanisme a effectué ce week-end, un mouvement dans le corps des directeurs de l’organisation et des affaires générales.

Ce mouvement a, également, concerné les directeurs des administrations locales et les inspecteurs généraux des wilayas.

Plusieurs responsables ont été mutés, et des chefs de département ont été promus.