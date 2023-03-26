مهرجان دولي للسماع الصوفي في هذه الولاية

في إطار التنسيق والمرافقة من أجل إنجاح فعاليات المهرجان الدولي للسماع الصوفي، استقبل نهار اليوم والي ولاية الاغواط، السيد فضيل ضويفي، محافظ المهرجان، الدكتور أحمد بن الصغير، بحضور رئيس الديوان، وكذا أعضاء محافظة المهرجان.

من اجل دراسة بعض الجوانب التنظيمية الخاصة بهذا المهرجان الدولي ، حيث أكّد الوالي حرصه على إنجاح هذه التظاهرة الثقافية والتي ستحتضنها الولاية خلال شهر آفريل القادم، بمشاركة نوعية لأساتذة وباحثين وكذا فرق من داخل وخارج الوطن.

للاشارة فإن هذا المهرجان الدولي للسماع الصوفي تحت الرعاية السامية لوزيرة الثقافة والفنون سيقام بين 11 و14 افريل المقبل بدار الثقافة التخي عبدالله بن كريو بالاغواط