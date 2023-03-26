تنفيذ تمرين بين القوات البحرية الجزائرية ونظيرتها الهندية

رست اليوم الأحد ، بميناء الجزائر السفينة الطواف " INS Sumedha " التابعة للبحرية الهندية، في توقف يدوم أربعة (04) أيام.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ، أن قائد الطواف الهندي قام رفقة ممثل السفارة الهندية بالجزائر، بمقر القاعدة البحرية بالجزائر بالناحية العسكرية الأولى ، بزيارة مجاملة للعميد قائد الواجهة البحرية الوسطى.

وحسب ذات المصدر ، سيتم تنفيذ تمرين في البحر من نوع PASSEX، بين قاطرة أعالي البحار"المنجد" رقم المتن 701 التابع للقوات البحرية الجزائرية والطواف" INS Sumedha "التابع للبحرية الهندية، حيث يهدف هذا التمرين إلى تعزيز وتطوير التعاون العملياتي المشترك بين قواتنا البحرية والبحرية الهندية.