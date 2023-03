Un réseau de trafic de drogues démantelé à Oran

Les éléments de la sélection de recherche et de la gendarmerie nationale d'Oran, en coordination avec le service central des enquêtes criminelles de Chéraga et la brigade d'intervention de Mahalma à Alger ont démantelé un réseau criminel international organisé spécialisé dans le trafic de drogues.

Ce réseau est composé de 4 membres âgés entre 25 et 35 ans dont l'activité s'étend des frontières ouest jusqu'à plusieurs wilayas du pays.

cette opération a permis de saisir 85 kg de cannabis et une somme dépassant 2.5 milliards de centimes et 15 téléphones portables, un véhicule utilitaire et d'autres voitures touristiques.