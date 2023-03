Mostaganem: un réseau de passeurs démantelé

Les services de police de Mostaganem ont mis fin aux activités d’un réseau criminel spécialisé dans l’organisation de traversées clandestines par mer composé de quatre individus, a-t-on appris mardi auprès de la sûreté de wilaya.

L’opération a été menée par la section de lutte contre le trafic de migrants, suite à une plainte déposée par trois personnes indiquant avoir fait l’objet d’escroquerie par les suspects qui leur ont fait croire qu’ils allaient organiser une traversée clandestine à bord d’une embarcation contre la somme de 300.000 dinars pour chaque personne, a-t-on précisé dans un communiqué de la cellule de presse et de communication.

La police judiciaire, après avoir avisé le procureur de la République territorialement compétent, a surveillé les suspects et a arrêté trois individus dans la ville de Mostaganem, alors que le quatrième suspect se trouve à l’établissement de rééducation, a ajouté la même source.

Accusés du crime de trafic de migrants dans le cadre d’une bande criminelle organisée, en plus du délit d’escroquerie, une procédure judiciaire a été lancée contre les individus arrêtés, qui ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem qui a ordonné de les placer en détention provisoire, a-t-on indiqué.