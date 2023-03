ASO Chlef - MC Alger ne se jouera pas en nocturne

Le match ASO Chlef- MC Alger, prévu vendredi prochain au stade Mohamed Boumezrag pour le compte de la 21e journée du championnat de la Ligue 1 de football, ne se jouera finalement pas en nocturne, a annoncé mardi la direction du premier club cité.

Initialement programmée à partir de 22 heures, cette rencontre aura lieu en diurne en raison d’un problème technique ayant touché le réseau d’éclairage du stade, a précisé la même source.

La direction de la formation chélfienne a assuré, en outre, que les travaux se poursuivent pour déceler l’origine du problème et le réparer dans les prochains jours afin de permettre la programmation des prochaines rencontres à domicile de son équipe en nocturne.

Le match des deux équipes, dans le cadre du championnat de la réserve, programmé pour jeudi à 22h00, connaitra lui aussi un changement dans son horaire, souligne-t-on de même source.

Pour rappel, le stade Mohamed Boumezrag a rouvert ses portes le 11 mars en cours à l’occasion de la réception du MC Oran (2-1), et ce, après avoir subi des travaux de réaménagement depuis la fin de l’exercice passé.

Une deuxième opération de réaménagement est prévue prochainement au niveau du même équipement et qui touchera, entre autres, le réseau d’éclairage du stade, selon les affirmations de la direction locale de jeunesse et des sports.