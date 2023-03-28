حجز مواد تجميل منتهية الصلاحية بسيدي بلعباس

قامت مصالح الأمن الحضري الخامس لأمن ولاية سيدي بلعباس بالتنسيق مع ممثلين سرية مكافحة الغش التابعة لمديرية التجارة و ترقية الصادرات خلال الساعات القليلة الماضية بحجز كميات معتبرة من مواد تجميل منتهية الصلاحية إضافة إلى مواد تنظيف وذلك في إطار عملية رقابية شملت العديد من المحلات التجارية المختصة.

وتتضمن قائمة السلع المحجوزة على 243 وحدة من مواد التنظيف والتجميل مشكلة في صابون وعسل التجميل، إضافة إلى هلام وغاسول.

وقررت ذات المصالح إتلافه المحجوزات على الفور بعدما كانت معروضة للبيع، كما باشر المفتشون الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه حالات مع التاجر صاحب السلع.