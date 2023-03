L'équipe nationale des moins de 23 ans (U23)a été éliminée ce mardi de la CAN 2023, après sa défaite face au Ghana sur le score de (0-1), en match retour du dernier tour qualificatif disputé à Kumasi.

Lors du match aller, disputé vendredi dernier à Annaba, l’Algérie et le Ghana se sont neutralisés 1 à 1.

L'Algérie est ainsi officiellement éliminée et ne participera pas aux Jeux olympiques JO-2024 à Paris.