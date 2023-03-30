جدل سياسي ومهني بعنوان قانون الإعلام

استحوذ قانون الإعلام المكيف مع أحكام دستور 2020 على اهتمام العاملين في الحقل الإعلامي الوطني، واستأثر بنقاش واسع داخل البرلمان وخارجه، بالرغم من الوهن المهني للكثير من العناوين الصحفية والقنوات التلفزيونية.

الإشكال المسجل في النقاش هو غلبة الصوت الخافت أو الخفي عليه، واكتفى الكثير من العاملين في الصحافة بالكلام داخل الغرف المغلقة، وكثير من هؤلاء بدا عليهم عدم الاكتراث وعدم الاطلاع على المحتوى الذي أثار قلق نواب التيار الإسلامي في المجلس الشعبي الوطني أكثر من أصحاب المهنة!

منذ عامين وقانون الإعلام يتنقل بين وزارة الاتصال وقصر الحكومة ورئاسة الجمهورية في اجتماعات ماراتونية، وفي كل بيان رسمي كانت عبارة "المطلوب المزيد من الإثراء للقانون ولواحقه المتعلقة بتفاصيل النشاط السمعي البصري والصحافة المكتوبة ووريثتها الإلكترونية".

في البداية كان النقاش تحت إشراف الوزير السابق عمار بلحيمر، غير أن خلاصة ما قدمه بلحيمر لم تكن لترضي رئيس الجمهورية.

ومع مجيء خليفته محمد بوسليماني إلى مبنى وزارة الاتصال بحي الينابيع، تغيرت المعطيات، وشرع بوسليماني الذي يوصف بأنه ابن القطاع في التواصل مع المكونات النقابية والناشرين والصحافيين المحترفين. وأمام الغرفة البرلمانية السفلى، شرح بوسليماني أمام نوابها تفاصيل ما قام به من اتصالات ومشاورات مع المعنيين بالقانون مباشرة، مثلما حدث في مدرسة الفندقة بعين البنيان في العاصمة العام الماضي، حيث جمع العاملون بالقطاع الإعلامي العمومي والخاص وبمختلف مكوناته النقابية والتلفزيونية والصحافة المكتوبة والإلكترونية.

لكن ومن باب الكلام الصريح، كان النقاش مفتوحا على مصراعيه وتحت أسماع وأنظار الوزير بوسليماني ومساعدين وممثلين عن مختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية ممثلة بالمكلف بمهمة عبد الوهاب بوكروح (صحفي سابق)، لكن أغلبية التدخلات ذهبت ناحية المطالبة برفع احتكار الوكالة الوطنية للنشر والإشهار لتوزيع محفظة الإعلانات العمومية، وتمكين الخواص من النشاط بحرية في السوق الإشهاري، وأيضا الدعوة إلى إعادة النظر في مقاييس التوزيع.

وحتى داخل النقاش في البرلمان، ذهبت جل المداخلات إلى مطالبة الوزير بوسليماني بقانون الإشهار، وتحديد موعد تقديمه للحكومة ومنها إنزاله إلى البرلمان، علما بأن هذا الموضوع ليس مرتبطا بقوانين الإعلام، بل قد يعني قطاعات أخرى مثل التجارة والداخلية لاعتبارات الاختصاص، وهذا بدل أن يركز على النجاعة الاقتصادية والتجارية لمشاريع وسائل الإعلام التي يئن العاملون فيها من جور وسطوة المالكين لها، والذين أغلبهم دخلاء على القطاع والمهنة، إضافة إلى تعريض حياة العشرات من الزملاء وعائلاتهم إلى الخطر بسبب غياب أدنى شروط العمل والتغطية القانونية لهم ولذوي حقوقهم، على غرار انعدام عقود العمل والتصريح لدى الضمان الاجتماعي!

اختلالات غامضة

قد يكون من الموضوعي ممارسة النقد الذاتي. وفي هذا الإطار، لا يُفهم لماذا يصر الكثير من أصحاب العناوين الصحفية على مغالبة منطق السوق القائم على الحضور والانتشار مع التأثير والتغيير. هذه المعادلة غائبة تماما لدى الكثير، وما يزيدها غموضا ذلك الإصرار على البقاء في السوق من دون موارد مالية ومقومات مهنية.

وفي وقت تنادي الحكومة بتطوير الصحافة الوطنية والانتقال بها إلى العالمية عبر الانتقال الرقمي والإلكتروني، ما تزال عملية إصدار العناوين الورقية مستمرة، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى أنها بلغت ما لا يقل عن 180 عنوان ورقي، و20 قناة تلفزيونية خاضعة للقانون الأجنبي.. ويمكن الاعتراف بأنها لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الاقتصادية والتقنية للاستمرار من أجل التأثير والترويج لصورة الجزائر.

وهنا يتوجب على المشرع استدراك هذه المسائل التي تشوه المشهد الإعلامي والصحفي أكثر مما تفيده وتعززه.

انقراض مقلق

بالموازاة مع ذلك، هناك مسألة مقلقة بل مخيفة تطرح نفسها بحدة، وهي أن المهنة تتجه نحو الجفاف بسبب "انقراض" الأقلام والأسماء البارزة في المشهد الإعلامي الوطني. فبعد هجرة منظمة للكثير من هؤلاء في سنوات التسعينات نحو وسائل إعلامية أجنبية، خليجية بشكل واسع، تعاني المهنة من "نزيف" من شكل آخر يتمثل في غياب الخلف، والسبب برأي المتابعين حالة الوهن التي تمر بها المهنة جراء المتاعب الاقتصادية والمالية من جهة، ومن غياب الوعي بأهمية الانتساب للصحافة من جهة أخرى. كما علينا الاعتراف بأن الواقع المشاهد والمعيش لا يشجع على استقطاب "العصافير النادرة" أو تلك الأقلام والوجوه الواعدة. وعليه، يصبح إعادة النظر في مناهج التكوين وإعادة ترتيب المشهد الإعلامي ضرورة ملحة لتفادي الوقوع في الفراغ وتكريس الرداءة.

تفاؤل حذر

قد يختلف المهنيون حول جدوى قانون بوسليماني من عدمه، لكن لا يجب أن يكون الاختلاف حول محددات موضوعية يتوجب عليها الاضطلاع بمهام الضبط والتنظيم، لأن القانون لا يُخرج صحفيين محترفين، ولا يدفع نحو امتلاك وسائل الإعلام للتأثير المطلوب وصناعة الرأي في المجتمع.. القانون مجرد إطار يحدد هوامش التحرك وضمان الحقوق وتعريف الواجبات، أما الممارسة فهي نوع آخر من التحدي في ظل ظروف صعبة من كل النواحي. والإطار التشريعي لا يعدو أن يكون سندا للصحفي وللمؤسسات الإعلامية، كونه اعترافا صريحا بالمهنة وبمنتسبيها، ولا يضمن بالضرورة الجودة في الإنتاج الإعلامي والصحفي المتمثل في التأثير وتعبئة فواعل المجتمع، ولعب دور الوسيط بين السلطات وشرائح المجتمع، وفي أحيان أخرى قوة مضادة تنشر الوعي وتدافع عن المبادئ المشتركة فيما بينها.

هذا، وسيكون لأعضاء مجلس الأمة فرصة مواتية لإماطة اللثام عن بعض الجوانب الإيجابية في القانون، وعن ثغراته التي قد يكون من المناسب بل المطلوب استدراكها بواسطة النصوص التطبيقية التي ستحمل بلا أدنى شك الشروح والمقاصد والأطر التي تزيل نقاط الظل التي يحتج عليها منتسبو المهنة وغيرهم من المهتمين بقطاع الإعلام بشكل عام.